«Не забыты своим коллективом». Милиционеры навестили ветеранов. К поздравлениям присоединился Красный Крест

10 ноября будет отмечаться 100-летний юбилей советской милиции. Уже сейчас в адрес ветеранов органов внутренних дел начинают раздаваться первые поздравления. Акция так и называется «Не забыты своим коллективом». К поздравительным мероприятиям присоединился и Красный Крест, ведь это реальная забота о пожилых людях. Николай Иванович Моисеенко в январе следующего года отпразднует 91 год. Он на немного младше советской милиции, которой отдал большую часть своей трудовой жизни. Прошел путь от рядового сотрудника до начальника паспортного отдела РОВД. Слова благодарности от нынешних сотрудников милиции, подарки и книга памяти в честь 100летнего юбилея лет советской милиции, история, через судьбы конкретных людей. К поздравительной акции присоединился и Красный Крест. Ветеран органов внутренних дел Павел Акулов рад гостям. Работал на разных должностях, уволился в звании майора милиции, службу с теплотой вспоминает и сегодня. Акция «Не забыт своим коллективом» не единовременная. Ведь почитание традиций и преемственность поколений – это отличительная черта мозырского отдела милиции.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ