Не в ответе за тех, кого приручили

Мозырский пункт временного содержания безнадзорных животных переполнен. Рассчитан он на 90 собак, однако, сейчас количество четвероногих постояльцев приближается к сотне. Волонтеры бьют тревогу: в последнее время сюда попадают не только дворняжки, но и породистые псы, которые убежали или потерялись, и оказались никому не нужны.

Защитники животных уже устали повторять, прежде чем, заводить домашнего питомца нужно сто раз подумать, взвесить все за и против. Собака—живое существо, за которым нужно ухаживать, воспитывать и нести ответственность.

В Мозырском РОВД сообщили, с начала года за нарушение правил содержания домашних питомцев к административной ответственности было привлечено около пятидесяти владельцев. Однако одними штрафами не заставить людей отвечать за тех, кого они приручили. Пока владельцы будут относиться к животным, как предметам интерьера, а не как к членам семьи, проблема не решится.