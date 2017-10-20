Не удивляйтесь, если в ближайшие дни кондуктор не даст вам сдачу с 50 копеек. Дорожает проезд

В регионах поднимают цены на проезд в городском транспорте. Такая информация появилась в СМИ.

В регионах начали повышать цены на проезд в городском транспорте. В числе первых стоимость талончиков увеличили транспортники Гомельской, Минской и Витебской областей.

Талончик в городском автобусе в самое ближайшее время тоже станет стоить пол рубля, подорожает на 5 копеек. Хотя сегодня стоимость оставалась прежней. Но не удивляйтесь, если в ближайшие дни кондуктор не даст вам сдачу с 50 копеек. Транспортники ждут решения облисполкома. Стоимость месячного проездного билета соответственно тоже не будет стоять на месте. Предварительно подсчитано, что с 18 рублей 58 копеек он вырастет до 21.90 копеек. Напомним, стоимость проезда в городском транспорте в Беларуси поднимали в декабре прошлого года. В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и существенно повысить эту планку для транспорта. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.