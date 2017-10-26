Находить вдохновение в Припятском Полесьи для поэтического творчества. Мозырский поэт Василий Андриевский представил новый сборник своих стихотворений “Глядзіць спадзеўна Багародзіца”.

В лучших традициях белорусской литературы в ее привычном обращении к теме родного края, любовной лирики. Новая книга автора подводит итог 10-летнему периоду творчества, а значит здесь только ценные произведения. Для поэта это в первую очередь возможность обратиться к своей аудитории.

Свои первые стихотворения Василий Андриевский начал публиковать в 1987 году в мозырской газете «Коммунист Полесья». Белорусский читатель мог знакомиться с его творчеством в республиканских изданиях: «Полымя», «Маладосць”, “Вясёлка”, “Вожык”, Літаратура і мастацтва”. Пример того, когда студенческое увлечение превращается в служение искусству. Уже в 21 веке выйдут его книги: “Пад літасцю нябёс”, “Вербніца”. Вложение не только творчества, но и личных финансовых затрат.

От имени художника говорят его картины, со своей аудиторией поэту необходимо говорить самому. В эту субботу в центральной библиотеке им. Пушкина можно будет услышать стихотворения Василия Андриевского в его личном исполнении. Встреча с читателями начнется в 13.00.