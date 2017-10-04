На Пхове ночью сгорел барак

27 сентября глубокой ночью в переулке Портовом загорелся дом барачного типа. Сообщение о происшествии поступило мозырским спасателям от соседей в 3:02, которые проснулись из-за сильного задымления. Когда на место вызова прибыло первое отделение МЧС, кровля строения была объята пламенем. Еще до приезда спасателей жильцам удалось самостоятельно покинуть горящий дом. В итоге пожара крыша здания была уничтожена полностью. Всем жильцам, пострадавшего от пожара барака, было предоставлено временное жилье. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожность при обращении с огнем.