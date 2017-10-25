Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

На базе Прудковского сельского исполнительного комитета прошло заседание рабочей группы. Разобраться в сложных жизненных вопросах пьяниц и тунеядцев пытались заинтересованные специалисты.

25 октября 2017, 16:41

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