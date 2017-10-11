Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Мозырянин за последнее время трижды пострадал от рук неизвестного автохулигана

11 октября 2017, 16:10

Говорят, дважды в одну воронку снаряд не попадает. 39-летний мозырянин на собственном опыте убедился в обратном. Мужчина трижды пострадал от рук неизвестного автохулигана. Каждый раз фабула одна—злоумышленник под покровом ночи целенаправленно прокалывает колеса у его личного автомобиля, который он оставляет на ночь возле подъезда.
Сам процесс порчи чужого имущества попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас милиционеры ищут злоумышленника.

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