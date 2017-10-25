Мозырянин вез в маршрутке более 10 кг насвая

Сотрудники Мозырского наркоконтроля получили информацию: местный житель везет в маршрутке «Гомель – Мозырь» насвай. Как только подозреваемый ступил на малую родину, произошло задержание. В сумке удивленного такой встречей парня оперативники обнаружили в полиэтиленовом пакете россыпью более 10 кг некурительного табачного изделия. 23-летний безработный горожанин в поле зрения сотрудников наркоконтроля попал впервые, причем пояснил, что купил партию насвая исключительно для собственных нужд. Сейчас молодому человеку грозит штраф до 40 базовых величин.