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Рубрика: Новости

Мозырянин на Opel сбил женщину

12 октября 2017, 19:12

В среду в районе восьми вечера на улице Интернациональная 50-летний водитель за рулем Opel не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. Автовладелец сразу выбежал из машины и стал оказывать помощь пострадавшей: поднял ее из лужи, отнес на тротуар и накрыл одеялом. Спустя минуты 60-летнюю забрала скорая. Медики диагностировали многочисленные травмы и перелом обеих ключиц. Следователи проводят проверку. По словам водителя, он не заметил пешехода, так как было темно и еще не горели фонари.

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