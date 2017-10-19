Мозырянин Максим Рог на смотре-конкурсе на звание лучшего участкового всей Гомельщины из 50 кандидатов занял второе место. Нюансы конкурса и в целом профессии. Об этом в нашем следующем репортаже.

Мозырский участковый Максим Рог занял второе место в смотре-конкурсе профессионального мастерства Гомельщины. Старший лейтенант по результатам работы – один из лучших в районе, сейчас доказал это и в области. В милицию пришел три года назад, до этого успел получить две специальности – строителя и учителя. Сейчас он курсант Академии МВД. О своем правоохранительном выборе не жалеет, даже наоборот.

На своем участке участковый инспектор главный блюститель порядка и главный, кто должен в первую очередь профилактировать преступления. Максим Рог говорит, что сегодня микрорайон «Заречный», попросту Пхов, несмотря на свою былую репутацию, один из самых спокойных в городе. Все благодаря тому, что здесь долго и упорно выстраивали систему его коллеги-предшественники. Хотя… Проблемные адресы были, есть и будут. Как, допустим, этот частный дом, точнее его половина. В одной части живет бабушка, а вот в другой – настоящий притон. Официальные хозяева – супруги в возрасте, любят выпить. Об их гостеприимности слава идет на всю округу. Сейчас сожители приютили погорелицу из соседнего барака. Пожар начался из ее квартиры. После ЧП женщину пролечили и в очередной раз закодировали, сейчас она ждет отправки в ЛТП. Контроль над такими адресами – неотъемлемая часть работы участкового.

Участие в смотре-конкурсе на звание лучшего участкового –

это как подтверждение профессиональной квалификации. Все задания касаются непосредственно служебных нюансов, от физических нормативов до огневой подготовки. А второе место для старшего лейтенанта Максима Рога – это не только победа, но и стимул к самосовершенствованию.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов