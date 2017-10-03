Мозыряне ждут потепления. Температура во многих квартирах далека от комфортной. Когда включат отопление?

Мозыряне ждут потепления. Климат во многих квартирах далек от комфортного. Когда включат отопление? С таким вопросом мы обратились в коммунальные службы.

Столбик термометра медленно, но уверенно ползет к нулю. Разница температур в квартире и на улице становится не значительной. Коммунальные службы четко отслеживают температурный режим, говорят, что для подключения к отоплению жилого фонда время еще не пришло. Зато в школах, садах и больницах потеплеет совсем скоро.

Включение системы отопления производится только после официального распоряжения местного исполнительного комитета. Коммунальники ждут отмашки сверху. По заверению Александра Мороза, начальника энерготехнического участка ГП «Мозырский райжилкомхоз», все потребители тепловой энергии района готовы к началу отопительного сезона. Что касается жилого фонда, планов по его подключению пока нет. Контрольные цифры еще не достигли необходимых значений. Но если распоряжение будет, отопление включат, не дожидаясь большего похолодания.

Лидия Потар, Юрий Горобец.