«Молодежь за безопасность!». Акция под таким названием на данный момент проводится на Мозырщине.

Безопасному поведению нужно обучать с детства. Профилактический формат «Равный обучает равного»—один из самых выигрышных. Юные помощники спасателей, подразделения есть в каждой мозырской школе, это те, кто идет с профилактикой в массы — в классы, кружки, секции. Безопасные знания передаются по цепочке, от авторитетных старшеклассников—к малышам.

Завершающее мероприятие акции «Молодежь за безопасность!» пройдет 14 октября в кинотеатре «МИР». Все посетители в этот день смогут узнать о самой организации юных спасателей-пожарных, а также принять участие в различных конкурсах, которые объединены девизом «Один за всех и все за одного!».