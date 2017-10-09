Межведомственное совещание

Основные направления развития государственной пограничной политики, проблемные вопросы взаимодействия госорганов и государственных организаций в области ее реализации и пути их решения на примере деятельности Мозырского погранотряда, обсудили участники межведомственного семинара-совещания. Мероприятие инициировала прокуратура.

Мозырский погранотряд—молодое, но уже сформировавшееся подразделение. Он был образован чуть более 2 лет назад. Задачи—охрана более 380 километров госграницы: пункты пропуска, заставы и рубеж суверенной республики, который пролегает сквозь леса, поля, реки.

Пункты пропуска—это, можно сказать, лицо государства, первое, с чем, сталкивается иностранец, который желает попасть в Беларусь. От них зависит и туризм, и логистическая привлекательность страны. Современные технологии, процедура оформления в максимально сжатые сроки. Законопослушным—зеленый свет, преграды только для нарушителей, таков принцип работы.

Отдельная проблема—участок границы с Украиной, проходящий по радиационно-экологическому заповеднику. Это более 100 километров. Зона отчуждения представляет интерес для сталкеров, браконьеров, сборщиков грибов и ягод, причем не только белорусских. Погранотряд в одиночестве не может всецело контролировать ситуацию, поэтому так важно межведомственное сотрудничество в этом вопросе. На семинаре-совещании обсудили многие проблемные вопросы, решение которых будет инициировано на законодательном уровне.