Международная конференция . «Мозырский собственник» принимал партнеров

Решение бытовых вопросов, помощь жильцам, обеспечение их комфортного проживания. Вопросы, которые касаются жилищных кооперативов, в Мозыре сегодня решают на международном уровне. Гости из Латвии, России, Украины и Беларуси на протяжении трех дней обсудят проблемы и перспективы ассоциации собственников.

Самая большая ассоциация собственников в Беларуси находится не в Минске, как этого можно было бы ожидать, а в Мозыре. Основанный в марте 2014 года, сегодня «Мозырский собственник» объединяет полсотни ЖСПК, наработан уникальный опыт в управлении недвижимым имуществом и не удивительно, что именно Мозырь сразу после Минска принимает международный форум подобного масштаба.

Их возможности зависят от особенности законодательства и сотрудничества с местными органами власти. И поэтому каждого из них можно назвать первопроходцами в нелегком деле жилищного просвещения. Как научить жителей многоквартирных домов совместно заботится о своем имуществе? В этом помочь как раз и призвано международное сотрудничество.

Встречи на международном уровне в Мозыре проходят в рамках недель устойчивого развития – при поддержке Федерального правительства Германии. О том, как наладить взаимодействие между КТОСами и жилищными ассоциациями — участники подведут итоги на международной конференции 5 октября.