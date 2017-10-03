Конкурс художественной самодеятельности на «Мозырьсоли»

Песни и танцы сплачивают коллектив и поддерживают корпоративый дух. В этом уверены на «Мозырьсоли». Как доказательство – конкурс художественной самодеятельности.

Конкурс художественной самодеятельности «Мозырьсоли» раскрыл таланты, о которых подчас не подозревали и сами участники. Операторы стали танцорами, грузчики взяли в руки аккордеон, складывались пары и даже целые рок-группы. Мужья поддерживали жен, жены мужей и все вместе блистали на одной сцене. Конечно же, под громкие аплодисменты и с одобрения руководства.

Это разминаются, тренируются и волнуются перед выходом на сцену представители цеха производства соли. Оказалось, что во втором цеху куда ни глянь – везде таланты.

А эти молодые люди неожиданно и для себя, и для окружающих стали танцевальным дуэтом. Репетиции были тщательные и привели на большую сцену.

На этом душевном празднике не подпевал и не подтанцовывал только самый скучный человек. И хотя были номинации и победители, блистали все без исключения. Для кого-то это был первый выход перед публикой, кто-то уже примерял сценический образ. Но время отшлифовать таланты и мастерство еще есть. Победители конкурса выступят на большом концерте в честь 35-тилетия завода. Кстати, солевики оказались не только людьми творческими, но и активными покупателями. Выставку-продажу организовали воспитанники отделения дневного пребывания для молодых инвалидов. Хэнд-мейд шел на ура. Так что заводчанам от центра отдельное «спасибо».

Светлана Грудько, Юрий Горобец.