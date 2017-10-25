Коммунальщики, спасатели, милиционеры, соцработники, газовщики регулярно посещают адреса тех, кто находится в зоне риска

Как только градус за окном понижается, повышается число пожаров, вызванных нарушением правил эксплуатации печного отопления или электрооборудования. Смотровые комиссии, в составе которых коммунальщики, сотрудники МЧС, соцработники, газовщики акцентировали свою работу в этот раз на частных домовладениях.

Помимо проверки проводки, газового и электрооборудования, печного отопления, в целом, бытовых условий проживания, члены смотровых комиссий активно занимаются профилактикой безопасности и настойчиво убеждают мозырян приобрести и установить автономные пожарные извещатели.