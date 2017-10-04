Житель Мозыря, угрожая ножом, заставлял подростка помочь ему отыскать квартиру знакомого. Буйного пьяного молодого человека задержали милиционеры.
Ищу Руслана! 25-летний мозырянин в состоянии сильного алкогольного опьянения в одном из дворов по улице Полесской пытался найти квартиру своего знакомого. О помощи попросил мимо проходившего подростка. Тот не захотел принять участие в сомнительной поисковой операции. На отказ молодой человек отреагировал буйно – достал нож. Поднимаясь по ступенькам к подъезду, хулиган оступился, подросток воспользовался и убежал к ближайшему магазину. Торговый объект уже был закрыт, продавцы уходили домой. В этот момент на горизонте нарисовался человек с ножом, который выкрикивал угрозы. Продавцы вызвали милицию. Уже протрезвев, молодой человек не смог вспомнить, кто такой Руслан и зачем он его искал. По словам хулигана, он выпил бутылку водки и отправился за добавкой. После этого в воспоминаниях одни пробелы.
Ищу Руслана! Угрожая ножом, житель Мозыря заставлял подростка помочь ему отыскать квартиру знакомого
Житель Мозыря, угрожая ножом, заставлял подростка помочь ему отыскать квартиру знакомого. Буйного пьяного молодого человека задержали милиционеры.