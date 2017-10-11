Интеллектуальный турнир республиканского масштаба прошел в 15 школе

За главный приз 15-ых по счету «Альпийских игр» в этом году сразились 23 команды из различных городов Беларуси. Достойную конкуренцию им составили и школьники из Мозыря. Победа в этом соревнований повышает шансы на обладание Большим Кубком Беларуси, а значит, участникам только и оставалось, чтобы проявить свои лучшие качества.

«Что? Где? Когда?», «Своя игра» «Альпийские качели». За два дня участникам предстояло ответить на сотню вопросов из различных областей знаний. Каждому из этапов предстояло выявить своего победителя. Учащиеся соревновались в двух возрастных категориях.

Следующий интеллектуальный турнир республиканского масштаба в Мозыре придется ждать до апреля 2018, когда за главный приз 13-го чемпионата Республики Беларусь «БусЛИК» будут бороться учащиеся школ, которые только начинают свой путь к вершинам интеллектуального движения.