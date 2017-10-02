I Полесский образовательный форум «Юный исследователь»

В науку – с ученической скамьи. Первый Полесский образовательный и научный форум «Юный исследователь» объединил учащихся школ, лицеев и колледжей, а также студентов и преподавателей вузов. Все мероприятия форума успешно состоялись на базе Мозырского педагогического университета.

Обсудить научную и проектную деятельность школьники, студенты и преподаватели собрались на Полесском форуме «Юный исследователь». Мероприятие подобного формата, инициатором и организатором которого выступил Мозырский педагогический университет, в регионе прошло впервые.

Участие в дискуссиях и работе тематических секций приняли десятки школьников и лицеистов из разных городов Гомельской области, а также гости из российского города Королев. Русских гимназистов с Беларусью связывает давняя дружба, постоянное взаимодействие и желание обмениваться опытом.

О необходимости развивать исследовательскую деятельность учащихся сегодня говорят на самых разных уровнях. Среди целей и школьных учителей, и научного сообщества – развить умения детей работать со значительными объемами информации, сформировать творческий и креативный стиль мышления. В насыщенной двухдневной программе Полесского форума – тематические дискуссии, презентации, выставки, викторины, семинары и круглые столы. За это время взрослые участники успели поделиться идеями и стратегиями. Для юного поколения визит на Мозырщину можно назвать еще одной ступенькой в образовании. Точнее, основательной ступенью в той лестнице, по которой поднимаются будущие специалисты с навыками и умениями завтрашнего дня.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.