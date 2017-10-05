Городские улицы раскопаны, ведутся масштабные работы по замене сетей. Скажется ли это на сроках включения отопления?

В детских садах, школах и учреждениях здравоохранения уже стартовал отопительный сезон. В жилых домах батареи пока остаются холодными. Мозыряне в томительном ожидании. А вот жители улиц Малинина и Интернациональной и вовсе сомневаются, что отопительный сезон для них начнется вовремя. Улицы раскопаны, ведутся масштабные работы по замене сетей. Корреспонденты Телеканала «Мозырь» узнали, скажется ли это на сроках включения отопления.

Интернациональная перерыта. Движение транспорта осуществляется по одной полосе. Здесь с августа ведутся масштабные работы по реконструкции участка теплотрассы. Новые трубы укладываются вместо устаревших. Строительство находится на завершающем этапе.

Тепло в дома по Интернациональной придет по графику, сети уже готовы к началу отопительного сезона. Жильцам Интернациональной обещают, что теперь порывы и перебои с горячим водоснабжениям и отоплением должны прекратиться.

Что касается улицы Малинина, здесь прокладывают новый трубопровод. Решение было принято еще несколько лет назад. Некоторое время ушло на разработку проекта и его согласование. Реализацию начали в июле, и пока работы здесь продолжаются. По планам закончат их только в декабре. Но на теплоснабжении это не скажется.

На Мозырской ТЭЦ заверили, что будет произведено и благоустройство. Предприятие уже заключило договор с подрядной организацией на проведение восстановительных работ.

Лидия Потар, Олег Фицнер.