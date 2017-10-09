Финалисты областного конкурса «Лучшая молодая семья Гомельщины» собрались в Калинковичском центре досуга

Конкурс «Лучшая молодая семья Гомельщины» проводится в регионе с 2008 года. Гомельская область – единственная в стране, где подобный конкурс имеет такой статус. Его организатором выступает Гомельский облисполком. Основная цель мероприятия – популяризация семейных ценностей, а также поддержка молодых семей. В Калинковичском центре досуга семьи-финалистки в очередной раз доказали – семья – это любовь, это уважение и это ежеминутный труд.