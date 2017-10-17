Душевный праздник творчества. День матери в детской школе искусств №2

Душевный праздник творчества организовали в детской школе искусств №2 накануне Дня матери. На сцену небольшого, но уютного концертного зала вышли десятки юных талантливых ребят.

Детская школа искусств №2 гостеприимно распахнула двери для самых дорогих и близких людей. Накануне Дня матери здесь организовали праздничный концерт. Уютный концертный зал – небольшого размера. Поэтому вместить всех желающих, конечно, не удалось. На мероприятие пригласили многодетных матерей и тех мам, дети которых достигли высоких успехов в творческом образовании.

Подобные праздничные выступления – это не отчетные концерты. Скорее, это мероприятия в домашнем формате, где каждый радуется за успехи своего ребенка и старается поддержать других искренними улыбками и громкими аплодисментами. Воспитанники школы искусств пели и танцевали, показывали театральные миниатюры и играли на музыкальных инструментах. Создавая удивительное настроение и стараясь, чтобы этот вечер для их мам запомнился надолго.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько Виктор Цырулик, Юрий Горобец