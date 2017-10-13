День матери в соцзащите

Истоки Дня матери – в глубоком и уважительном отношении к женщине. К народным традициям и истории своих предков накануне праздника обратились и подопечные отделения дневного пребывания для пожилых людей Территориального центра социального обслуживания населения. В уютной гостиной активные пенсионеры собрались на тематический праздник.

Для матерей прозвучали самые теплые поздравления. И были приготовлены особые подарки, в том числе и музыкальные. К празднику организовали творческие и фотовыставки. В территориальном центре отмечают, в Мозырском районе ежегодно растет количество многодетных семей. Только в этом году удостоверения получили 185 родителей, у которых появился третий ребенок.