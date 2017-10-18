День Криничанского сельсовета

Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.

Вдали от городской суеты жизнь идет своим чередом. Рождаются и подрастают дети, взрослые ходят на работу. Все вместе планируют культурный досуг, получают медицинскую помощь. Качество жизни сельских жителей пристальному вниманию подвергается ежемесячно. В рамках Дня сельсовета представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома посещают объекты на районе.

В октябре гостей принимали в Криничанском сельсовете. Хлеб-соль от гостеприимных хозяев вручили в Матрунках. А дальше – пешая экскурсия по Творичевке. Внимания и похвалы по праву заслужила местная альма-матер – детский сад- базовая школа. Это учебное заведение начали строить еще в конце прошлого века. А несколько лет назад оно буквально возродилось, благодаря госпрограмме. Для 54-х воспитанников созданы максимально комфортные условия: есть просторные кабинеты и уютные спальни, спортивный зал и стадион.

Небольшая библиотека расположена в здании сельского клуба. Каждый из работников – настоящий энтузиаст своего дела. В мире высоких технологий, компьютеров и интернета здесь продолжают поддерживать культуру чтения. Свежие газеты и журналы, актуальные книги пользуются спросом. Для тех, кому сложно ходить, организована доставка на дом. Центр торговой жизни Творичевки – большой продовольственный магазин. На площади в 82 квадратных метра нашлось место для нескольких прилавков с разными товарными группами. Покупателей радуют не только ассортиментом, но и акционными предложениями.

Всего в Криничанском сельсовете есть 7 стационарных магазинов и 2 работают сезонно. С первого октября в некоторые населенные пункты по графику приезжает автолавка. В целом, участники мероприятия обсудили десятки насущных вопросов – от организации выездов парикмахеров до благоустройства территорий. По итогам проведения Дня сельсовета ряд руководителей получили различного рода поручения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ