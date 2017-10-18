День Криничанского сельсовета

Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.
Вдали от городской суеты жизнь идет своим чередом. Рождаются и подрастают дети, взрослые ходят на работу. Все вместе планируют культурный досуг, получают медицинскую помощь. Качество жизни сельских жителей пристальному вниманию подвергается ежемесячно. В рамках Дня сельсовета представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома посещают объекты на районе.
В октябре гостей принимали в Криничанском сельсовете. Хлеб-соль от гостеприимных хозяев вручили в Матрунках. А дальше – пешая экскурсия по Творичевке. Внимания и похвалы по праву заслужила местная альма-матер – детский сад- базовая школа. Это учебное заведение начали строить еще в конце прошлого века. А несколько лет назад оно буквально возродилось, благодаря госпрограмме. Для 54-х воспитанников созданы максимально комфортные условия: есть просторные кабинеты и уютные спальни, спортивный зал и стадион.
Небольшая библиотека расположена в здании сельского клуба. Каждый из работников – настоящий энтузиаст своего дела. В мире высоких технологий, компьютеров и интернета здесь продолжают поддерживать культуру чтения. Свежие газеты и журналы, актуальные книги пользуются спросом. Для тех, кому сложно ходить, организована доставка на дом. Центр торговой жизни Творичевки – большой продовольственный магазин. На площади в 82 квадратных метра нашлось место для нескольких прилавков с разными товарными группами. Покупателей радуют не только ассортиментом, но и акционными предложениями.
Всего в Криничанском сельсовете есть 7 стационарных магазинов и 2 работают сезонно. С первого октября в некоторые населенные пункты по графику приезжает автолавка. В целом, участники мероприятия обсудили десятки насущных вопросов – от организации выездов парикмахеров до благоустройства территорий. По итогам проведения Дня сельсовета ряд руководителей получили различного рода поручения.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
День Криничанского сельсовета
Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.