Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. В Мозырском районе неизвестный мужчина живьем закопал пятерых щенков. Дворняжек спасли

Эта история могла быть с трагическим концом. В Мозырском районе неизвестный мужчина живьем закопал пятерых взрослых щенков. Но, дворняжек, которые были обречены на мучительную смерть, нашли и спасли. Сейчас они в приюте дожидаются новых хозяев.

Они виновны лишь в том, что появились на свет. Нас стихийную свалку в деревню Загорины неизвестный мужчина вывез пятерых полуторамесячных щенков, вырыл для них общую глубокую могилу, закопал и оставил умирать мучительной смертью. Их нашел местный дачник. Спас, отмыл и привез в приют. Герой этой истории пожелал остаться неизвестным, но разместил гневный пост в соцсетях, который сразу же нашел отклик.

Пять пушистых карапузов. Четверо парней и одна девочка. Милые мордашки сразу привлекают внимание посетителей приюта. Василий Степанович за охранником приехал специально из Ельского района. Всей семье приглянулся один из спасенных малышей. Василий Степанович историей шокирован. Говорит, так поступить могли только нелюди, за такое нужно наказывать. В соответствии с законом за жестокое обращение с животными, в нашей стране предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В Мозырском РОВД нам сообщили, об этом факте в милицию никто не заявлял. Защитники животных уверены, такого рода истории – это следствие безалаберного отношения хозяев к своим питомцам.

Сейчас спасенные щенки в приюте с нетерпением ждут новых хозяев, тех, кому они подарят свою любовь и преданность, на которую только способны.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ