Борьба с собственной усталостью и резкий выход из зоны комфорта. Приключенческая гонка «Полесье-2017»

2 суток, 5 классов, 150 участников и 300 километров пути. Приключенческая гонка «Полесье-2017» собрала любителей спорта и экстрима из разных стран. Профессионалы и новички оценили полесский маршрут на «отлично».

Преодолеть 300 км запутанного маршрута за двое суток. Такую нелегкую задачу организаторы гонки «Полесье-2017» поставили перед участниками ПРО-класса. Эта группа состоит из настоящих профессионалов, которым по силу все препятствия мультигонки – от водного маршрута и велоориентирования до городского квеста.

Два дня на преодоление различных препятствий и этапов разной сложности. Борьба с собственной усталостью и резкий выход из зоны комфорта. Это то, ради чего и собираются экстремалы. Всего же 150 участников спортивно-экстремальных соревнований разделились на пять классов – от новичков-любителей до профессионалов с многолетним опытом участия. Тем, кто на маршрут выходил впервые, сократили количество этапов и уменьшили до 12-ти часов временной отрезок. Организатором гонки «Полесье» уже в седьмой раз выступил мозырский турклуб «Ориентир». А вот в число участников мозыряне практически не попали. География мультигонщиков – практически все области Беларуси и российские Москва и Санкт-Петербург. Сюда, на просторы Полесья, они приезжают за позитивными эмоциями и теплым приемом. И к каждой гонке готовятся более чем основательно. Особый душевный колорит гонки заметить можно позже: его отразит на снимках фотограф. Александр преодолевает весь маршрут вместе с участниками, при этом успевая запечатлеть самые эмоциональные моменты. С каждым годом количество мультигонщиков растет. Этот тандем спорта и приключений в режиме реального времени набирает все большую популярность среди белорусов. Разные форматы, регионы и организаторы. Но единая цель – выдержать все испытания и получать непередаваемое удовольствие от жизни.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.