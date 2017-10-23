Более пятисот мозырян в возрасте от 6 до 14 лет будут посещать школьные лагеря на осенних каникулах

В дни осенних каникул в школах Мозыря будут работать 9 лагерей дневного пребывания. Их посетят более пятисот детей в возрасте от шести до четырнадцати лет. Лагеря организуют в 7, 8, 9, 11, 12 и других школах. Программа каждого дня пребывания воспитанников расписана буквально по минутам и включает в себя много разноплановых мероприятий. Ребята примут участие в трудовом десанте, посетят творческие мастер-классы от Центра детского творчества и Станции технического творчества, проверят свои силы в спортивных состязаниях и спортландии. Запланированы также походы в кино, музеи и другие познавательные культурные мероприятия. Основной акцент организаторы школьных лагерей делают на полезную занятость детей, предупреждение и профилактику негативных явлений в подростковой среде, духовно-нравственное и физическое развитие юных мозырян.