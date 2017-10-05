«Азбука русских путешественников». Шесть воспитанников мозырской детской художественной студии «Улей» победили в международном проекте

Шесть воспитанников мозырской детской художественной студии победили в международном проекте «Азбука русских путешественников». Наградить талантливых детей специально из Санкт-Петербурга приехала организатор конкурса Дарья Клочкова.

Сразу шесть юных мозырян стали участниками международного проекта «Азбука юных путешественников». И все шесть работ маленьких талантливых художников высоко оценило профессиональное жюри. Награды воспитанникам детской изостудии «Улей» приехали из Санкт-Петербурга. По условиям конкурса, дети должны были не только нарисовать одного из русских путешественников, но и вместе с родителями прочитать его биографию, ознакомиться с великими достижениями. Именно такая совместная работа, уверены в студии, помогает малышам максимально развивать свои способности. На торжественном вручении наград юных победителей поддерживали родители, бабушки и дедушки. Каждому художнику – яркий сувенирный кубик и книга «Азбука русских путешественников». Среди 126 работ на ее страницах есть и мозырский творческий след.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.