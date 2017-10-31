Автоквест «Нестандартный Мозырь-4»

Автомобиль, смартфон и знание города. Это все, что понадобилось командам автоквеста «Нестандартный Мозырь» для успешного его прохождения. В увлекательном соревновании приняли участие десять экипажей – представители «Мозырьгаза», нефтеперерабатывающего завода и других предприятий. Задания автоквеста решали медики, киноманы, автомобилисты и победители интеллектуальных соревнований республиканского уровня.

Обнаружить практически единственный сохранившейся в городе таксофон и огромное пано на фасаде дома, сделать десяток креативных селфи, разгадать разноцветный шифр и найти «позитивную жизнь». Задания четвертого автоквеста команда-организаторов существенно усложнила.

Церемония награждения прошла в одной из популярных пиццерий. Победители и призеры получили многочисленные подарки от партнеров и спонсоров автоквеста «Нестандартный Мозырь-4». А каждая команда в отдельности – массу позитивных впечатлений.