Акция «Стань заметней в темноте» в педагогическом университете

Участниками профилактической акции «Стань заметней в темноте» стали студенты Мозырского педагогического университета. Вместе с сотрудниками ГАИ тематические листовки и фликеры учащимся разных курсов раздавали волонтеры. Один маленький светоотражающий элемент может спасти большую человеческую жизнь. Давно доказано экспериментальным путем: человека с фликером водитель на дороге заметит на расстоянии около 200 метров, без фликера – на расстоянии только до 15 метров.

Прививать культуру правильного поведения на дороге и вблизи нее – один из важных пунктов деятельности ГАИ. Кстати, отсутствие фликера может стать поводом для штрафа.