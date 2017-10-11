Акция «Чистый лес» прошла на Мозырщине

Здесь будет лес! Десятки добровольцев в свой выходной день приехали в Моисеевское лесничество, чтобы высадить деревья. Меч Колесова и саженцы сосны и березы— всем необходимым здесь оснастили каждого желающего. С собой нужно было прихватить только хорошее настроение и немного терпения.

Акция «Чистый лес» в Беларуси проводится традиционно. На Мозырщине акцент сделали на восстановлении леса после поражения жуком-короедом.

Такая массовая акция действительно принесет плоды, правда, только в далеком будущем. Что бы из этого саженца выросло полноценное дерево нужно около 70-80 лет.

В этом году в Мозырском районе вырублено около 700 гектаров леса. Санитарная вырубка – единственное средство борьбы с жуком -короедом, вредителем, который в последний год сильно активизировался. На месте вырубленных участков планируется посадить около 300 гектаров молодого леса.