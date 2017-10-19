А им летать охота! На Гомельском аэродроме «Зябровка» прошли республиканский чемпионат «Полесский десант» и 5-й этап Кубка Восточной Европы по парапланеризму

Известный парапланерист Евгений Вихор в копилку своих наград добавил две победные медали. В начале октября на Гомельском аэродроме «Зябровка» прошел республиканский чемпионат «Полесский десант» и 5-й этапа Кубка Восточной Европы по парапланеризму. Состязания поддержал Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод активно поддержал Чемпионат Беларуси по парапланеризму, который проходил в начале октября под Гомелем. Идейным вдохновителем, организатором и основателем этого проекта по праву считается один из сотрудников нефтегиганта – Евгений Вихор. Не зря говорят, хорошо работает тот, кто умеет отлично отдыхать. За 8 лет чемпионат сменил статус с регионального на республиканский. А по составу участников может смело называться «международным».

Кроме пилота из Молдавии белорусское небо покоряли воздушные спортсмены из России, Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно, Беларуси. У каждого из них была одна важнейшая задача — максимально точно приземлиться в указанном месте. Кто-то с ней справился на «отлично», другим не совсем везло. Но титул чемпиона, победные награды и кубки остались дома – у Евгения Вихора. Он стал первым в индивидуальном зачете «Полесского десанта». А также победил на 5-м Кубке Восточной Европы по парапланеризму. Эти соревнования организаторы совместили с белорусским чемпионатом. В командном зачете мозыряне заняли третье место, уступив соперникам из Калининградской области (они стали вторыми) и сборной Литвы, Эстонии и России. Часть из 33 участников «Полесского десанта» домой увозила памятные подарки, дипломы и медали. А все вместе – массу позитивных эмоций, ярких впечатлений и желание вновь вернуться.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.