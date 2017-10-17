90-летний юбилей в кругу большой семьи

90-летний юбилей отметила Антонина Андреевна Скидан. Свою маму иначе как «героиня» в семье не называют. Ведь Антонина Андреевна вырастила 11 детей. На празднике побывала и наша съемочная группа.

Юбилей мамы – это хороший повод собраться всей семьей, а 90-летний юбилей – это повод вдвойне весомый. Антонина Андреевна Скидан – мать-героиня. Этот статус ей присвоили еще при Брежневе. Сегодня ее так называют и в семье. Она родила и вырастила 11 детей. Решительная и сильная в молодости, Антонина Андреевна и сегодня отлично выглядит и умудряется шутить. Родилась в Березовке, Калинковичского района. К труду была приучена с детства. А еще всегда рассчитывала на себя и свои силы. Хотя временами было тяжело. В большой, даже для послевоенного времени семье, много работали и не сетовали на жизнь. Сегодня за большим столом собралась вся семья Скидан. Говорят – это редкое явление. Но на юбилей своей мамочки просто не могли не собраться. Семь сыночков и четыре дочки. Поздравляют по очереди и наперебой. Высокие, громкоголосые, а еще легкие на слезы. Любая сентиментальная строчка вызывает эмоции. Они вместе плачут и вместе радуются. И хорошо знают, что значит, быть частью огромной семьи. Антонина Андреевна родилась на Покров, в День матери. И стала матерью с большой буквы. Она не только родила и вырастила, но и дала образование, а еще сплотила и воспитала настоящую крепкую и дружную семью.11 детей, 21 внук, 31 правнук, 7 праправнуков. Семья Скидан продолжает разрастаться.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов