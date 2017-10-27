65 лет на страже имущественной безопасности. Департамент охраны Министерства внутренних дел отметил красивый юбилей

Под надежной опекой Мозырского отдела Департамента охраны сейчас находится более 3 тыс. объектов различных форм собственности. С начала года краж не зафиксировано ни на одном из них, не было даже попыток проникновения. На сегодняшний день вневедомственная охрана—одно из наиболее значимых и сильных структурных подразделений Министерства внутренних дел. Сама структура была создана в тяжелое послевоенное время, в 1952 году, когда появилась потребность в профессиональной и надежной охране.

В зале Городского дворца культуры собрались сотрудники Департамента охраны, коллеги и друзья. Мозырский отдел за долгие годы своей работы заслужил репутацию надежного и ответственного партнера. Отдел принимает активное участие в поддержании общественной безопасности района. С начала года раскрыто 62 преступления, в том числе и по горячим следам.