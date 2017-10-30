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Рубрика: Новости

30-летняя мозырянка обворовала не менее десяти одиноких пенсионеров, которые с удовольствием приглашали молодую женщину в гости

4 октября 2017, 17:34

30-летняя мозырянка обворовала не менее десяти одиноких пенсионеров, которые с удовольствием приглашали ее в гости. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, следователи ищут потерпевших.
30-летняя мозырянка обворовала как минимум десяток одиноких пенсионеров. Самому старшему из потерпевших глубоко за 70, а самому молодому – немного за пятьдесят. Мужчины золотого возраста с удовольствием приглашали женщину к себе в гости, правда, не на чай, а на спиртное. Во время банкета, когда хозяин отвлекался либо попросту спал, гостья воровала деньги, а после тратила на себя. Некоторые потерпевшие попадались на удочку не один раз. Мозырянка, уже ранее судимая за мошенничество, на этот раз будет отвечать по статье «Кража».

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