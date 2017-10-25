25-летняя мозырянка, страдающая алкоголизмом, ушла в запой, а на работе оправдалась поддельным больничным

У 25-летней мозырянки, страдающей алкоголизмом, соцслужбы весной этого года забрали на некоторое время двух малышей. Горе-матери дали срок исправиться. Она, как обязанное лицо, трудоустроилась в магазин уборщицей. Спустя некоторое время получила травму руки. Молодая женщина обратилась в поликлинику, где ей открыли больничный. На этом ее визиты к врачам закончились. Мозырянка ушла в запой, а больничный продлевала сама себе, подделывая подписи врача. После все же вышла на работу, предоставив листок о нетрудоспособности в отдел кадров. Там ничего не заподозрили. Обязанную выплачивать деньги на содержание своих же детей постоянно контролируют милиционеры. Именно они и обратили внимание на сомнительный больничный.