24-летний мозырянин, имеющий судимость за мошенничество, подозревается в обмане еще восьмерых своих знакомых

В отношении харизматичного мозырского мошенника возбуждены новые уголовные дела. 24-летний молодой человек, умеющий красиво говорить и к себе расположить, обманул порядка четырнадцать своих знакомых. Правоохранители не исключают, что список потерпевших гораздо больше. Под предлогом изготовления мебели и помощи в приобретении бытовой техники из Европы, парень брал задаток, пятьдесят процентов суммы, а после пропадал, так и не выполнив обязательства. Несколько месяцев назад его уже осудили за мошенничество и приговорили к ограничению свободы. Тогда в уголовном деле было шесть эпизодов. К слову, с потерпевшими он рассчитался. На данный момент следователи подозревают мозырянина в обмане еще восьмерых человек на сумму более 4, 5 тысяч белорусских рублей. Мозырянин арестован, арестовано и его имущество.