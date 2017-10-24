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Рубрика: Новости

200-летие со дня образования сообщества филоматов отметили в Мозыре

24 октября 2017, 16:12

В зале библиотеки имени Веры Хоружей – десятиклассники школы №6 и областного лицея, а также читатели постарше, интересующиеся литературой и историей XIX века. Повод, объединивший культурных мозырян, весьма интересен – 200-летие со дня образования сообщества филоматов. Гости вечера – современные последователи известных поэтов и писателей, — приехали из столичного Летучего университета.
Филоматы – это тайное патриотическое и просветительское объединение студентов Виленского университета, которое действовало в первой половине XIX века. Многие из ребят к этой теме прикоснулись впервые и смогли получить целостное представление о ней. Литературно-музыкальный вечер стал встречей в теплом кругу единомышленников. Звучала музыка, стихи, исторические рассказы. А в завершении все гости спели песню на родном языке

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