19 октября мозырские лицеисты отметили свой профессиональный праздник – День лицеиста

Мозырские лицеисты отметили свой профессиональный праздник – День лицеиста. Эта дата появилась не случайно. 19 октября в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие известные деятели. И именно в этот день мозырские лицеисты погружаются в прошлое в его лучшем проявлении. К этому дню готовятся, его ждут с нетерпением и сами лицеисты, и их неугомонные преподаватели.

В особую атмосферу праздника можно было погрузиться прямо наутреней линейке. Стихи лились рекой. Вдохновлялись и непосредственные виновники торжества и их уважаемые гости. Пожелания для лицеистов – идти к своей цели дорогою добра.

«Нет» привычным урокам, «да» чаепитиям, прогулкам на свежем воздухе, танцам, театру и творческим встречам. Праздник – это не только поздравления, а целый день, расписанный по минутам.

Задействованы все и всюду. На творческой встрече с поэтом Василием Андриевским, членом союза белорусских писателей ребята одними из первых познакомились с новой книгой. В соседнем классе – репетиция детективной пьесы под руководством главного режиссера театра им. Мележа Романа Цыркина и ведущего актера театра Михаила Клименко.

Прямо у входа развернули пленэр. А для ребят из правоведческих классов солдаты войсковой части 5525 и сотрудники ИК-20 организовали показательные выступления со служебными собаками. Рядом – пенное зрелище от сотрудников Мозырского ГРОЧС. День лицеиста уже стал доброй традицией. Главная его цель – объединить и ребят и педагогов под единым знаменем знаний. Каждый год в Мозырском областном лицее обновляется половина воспитанников. Ребята из разных школ, городов, сел, мотивированные и нацеленные на получение знаний, очень быстро становятся сплоченным коллективом.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.