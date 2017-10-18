18+. Экспериментальный спектакль «Руанская дева» возвращается на сцену Мозыря

В пятницу, 20 октября, Александр Мазьков и его «легионеры» на сцене Дворца культуры Мозырского НПЗ представят экспериментальный спектакль «Руанская дева». Интерпретировать французскую классику мозырские актеры будут уже во второй раз – премьера прошла в марте этого года.

Неожиданную для поклонников премьеру – постановку «Руанская дева», — народный молодежный театр «Легион» впервые представил в марте этого года. Спектакль с возрастным цензом «18+» — сложный и направлен на думающую взрослую публику. В его основе — новелла классика французской литературы Ги де Мопассана. «Руанская дева» на сцену Дворца культуры нефтепереработчиков возвращается спустя полгода. Спектакль театр «Легион» представит в том же составе. Несмотря на трудности подготовительного процесса, сегодня полным ходом продолжаются репетиции. В двухчасовом действии семь ярких героев обнажат все человеческие слабости и пороки. В прямом и переносном смысле. Окунуться в водоворот событий, посмеяться над снобами и ханжами и понять, можно ли сохранит человеческие качества в экстремальной ситуации. Весь спектр эмоций станет доступен зрителям ДК МНПЗ в пятницу, 20 октября. Занавес на сцене большого концертного зала поднимется ровно в 19.00.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.