10 октября в мире отмечается День психического здоровья

Мало солнца, много дождей и ветра. Осень—самая меланхоличная пора года. Зачастую плохое настроение принято объяснять депрессией. Но специалисты говорят, обычную хандру нельзя путать с серьезным психическим заболеванием.

С каждым годом количество тех, у кого наблюдаются психические расстройства, растет. Глобализация, информатизация и стрессы, которые стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Специалисты говорят: обиды, тревоги, страхи нельзя топить в алкоголе или наркотиках. Психотропы только усугубляют состояние, в этой ситуации нужно грамотное обследование и вердикт врача. Душевные переживания отражаются на теле. Не зря говорят, все болезни от нервов.

В самую унылую пору года врачи призывают не относиться халатно к своему душевному равновесию, научиться отвлекаться от проблем и расслабляться так, чтобы это было действительно отдыхом.