Женская ревность. Любовный треугольник: подозреваемая, потерпевшая и свидетель

Женская ревность до уголовного дела доведет. Две молодые мозырянки не сумели поделить внимание мужчины. Теперь они пребывают в новых статусах – пострадавшая и потерпевшая.

У каждого из «углов» этого любовного треугольника теперь есть новый статус – подозреваемая, потерпевшая и свидетель. 20-летняя сотрудница одного из городских предприятий решила, что не может вынести нового счастья своего бывшего ухажера. Разобраться с 17-летней соперницей решила в лучших традициях американских фильмов для подростков: позвала подружку, вероятно, для храбрости, и направилась караулить к дому мужчины.

Нападавшую удалось остановить до того, как соперница серьезно пострадала. Но заявление в милицию на обидчицу девушка все же написала.

По месту работы ревнивую мозырянку характеризуют положительно. Но сможет ли хорошая репутация повлиять на итог этого дела, покажет время.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин