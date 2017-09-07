Завершен купальный сезон. ОСВОД подвел итоги

С начала сентября официально завершился купальный сезон-2017. Сегодня представители ОСВОДа озвучивают его итоги.

Свой родной город мозыряне могут назвать практически курортным. В летнее время на пляжах собирается огромное количество отдыхающих. Активизируются фанаты рыбалки и владельцы водного транспорта. И за всеми пристально следят спасатели Мозырской районной станции ОСВОД. К сожалению, ни один купальный сезон не обходится без жертв.

Злоупотребление спиртным, по-прежнему, возглавляет список причин, которые приводят к трагедиям на воде. У пяти из шести утопленников этого года, впоследствии, медэксперты обнаружили в крови алкоголь. Вопреки расхожему мнению, работа спасателей – процесс круглогодичный. Впереди – межсезонные тренировки и подготовка к зиме. Благоприятному снижению показателей этого года способствовала капризная летняя погода. И в разрезе республиканской статистики цифра «шесть» кому-то может показаться незначительной. Но за сухими фактами отчетов – шесть человеческих жизней. Чьи-то мужья, отцы и сыновья, которые уже никогда не вернутся домой. Вновь и вновь спасатели призывают, помните о безопасности себя и своих близких!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.