Закрытие мотосезона-2017

Мощный во всех смыслах подарок ко Дню города сделали байкеры. На официальное закрытие мотосезона в этом году собралось более шестидесяти байков разных моделей и конфигураций. С колонной проехала и наша съемочная группа.

По улицам Мозыря, наполнив их ревом мощных моторов, 23 сентября проехали более шестидесяти мотоциклов. В стройной колонне – чопперы и спортбайки, модели отечественного и зарубежного производства, разной мощности и разных годов выпуска. Среди их владельцев – как брутальные мужчины, так и яркие девушки. Это жители разных городов Беларуси, России и Украины. На Полесье они собираются часто: чтобы пообщаться, поделиться впечатлениями и завести новые знакомства.

Чтобы масштабно открыть и закрыть сезон, байкеры собираются уже несколько лет подряд. Эта традиция уже стала отличительной чертой современности. Ведь число любителей прокатиться с ветерком по дорогам растет постоянно. Мозырское мотосообщество состоит из людей дружелюбных, общительных и хорошо организованных.

Кожаный костюм и бандана, очки и шлем с нарисованным талисманом. За рулем мотоцикла один из участников слета Герман откатал уже больше десяти лет. Каждый сезон, признается байкер из Октябрьского, хорош по-своему. А 2017-й запомнится своей насыщенностью.

Отправной точкой для участников мотопарада стал знак на въезде в город. Оттуда колонна проследовала к Кургану Славы, где собравшиеся возложили цветы к могиле неизвестного солдата и памятнику воинам-интернационалистам.

Посещение церкви – духовная традиция мотобратства. Свое особое отношение к церкви и религии они публично выражают не впервые. Байкеры помогли восстановить поруганную православную икону преподобного Сергия Радонежского, пострадавшую во время нападения вандалов. И постоянно приезжают в храм, чтобы помолиться и сделать пожертвования.

Капли святой воды на каждом мотоцикле – как символ благополучного завершения сезона. После байкеры отправились на загородную площадку, где всех участников и гостей ждала насыщенная развлекательная программа.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов