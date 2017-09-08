Время платить налоги на недвижимость

Обладать собственным жильем – заветная мечта и право каждого человека. Однако владение недвижимым имуществом возлагает на его обладателей определенные обязанности, одна из которых определена Налоговым кодексом РБ.

Мозыряне начали повторно получать квитанции об уплате налога на недвижимость. Первые напоминания налоговики рассылали еще в июле. Чем ближе срок уплаты, а это 15 ноября, тем активнее оповещают плательщиков. Ведь для некоторых из них сумма налога может оказаться достаточно внушительной. А значит, лучше производить оплату частями.

В Мозыре около 20000 человек имеют во владении недвижимое имущество, которое подлежит налогообложению. В первую очередь рассчитаться с казной должны владельцы домов, дач, гаражей, собственники двух квартир. Владельцы одной квартиры от налога освобождаются. Не должны платить налог пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также нетрудоспособные граждане, в собственности которых есть домик в деревне. Исключение – в доме зарегистрированы трудоспособные граждане. Владельцы двух квартир должны внести налог за одну из них, а вот за какую – решают сами.

Если налог не заплатить вовремя, сумма может значительно подрасти за счет пени за каждый день просрочки. Кроме этого, если налог больше 1 базовой, на неплательщика составят протокол, а взысканием займутся судебные исполнители.