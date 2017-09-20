Впервые в Мозыре! С 5 по 8 октября в кинотеатре «Мир» будет проходить 20-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино! Фестиваль проходит одновременно более чем в 250 городах мира! В Беларусь фестиваль пришел в 2009 года и охватил 5 городов: Брест, Витебск, Гродно, Могилёв и Минск. И, наконец-то, это грандиозное событие пройдёт и в Мозыре! Единственный районный центр, которому доверено проведение фестиваля такого уровня! Каждый зритель перед сеансом получит карточку для голосования, в которой необходимо отметить только одного фаворита среди фильмов-финалистов и среди исполнителей. Присоединяйтесь к мировому зрительскому жюри! Голосуйте за лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли! Не пропустите! С 5 по 8 октября! Начало в 19.00.Следите за афишей!!! Справки по телефону 23-39-05