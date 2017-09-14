Возрастная планка потребителей наркотиков снижается

В Мозырском районе «молодеют» наркопотребители. Среди тех, кто попадает в поле зрения милиции и следствия — студенты, учащиеся школ и колледжей, дети, воспитывающиеся в благополучных семьях. Об этом и не только съемочной группе ТКМ рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мозырского РОВД Павел Гушляк.

В 2017-м году в Мозыре снизилось количество несовершеннолетних, нарушивших закон по линии нарконтроля. Тем не менее, возрастная планка потребителей и тех, кто им продает запрещенные вещества, опускается все ниже. Два выпускника школы в тюремную камеру попали практически сразу после выпускного бала. Они подозреваются в продаже одурманивающего средства – гашиша. 28-летний мозырянин и вовсе был задержан за организацию опиумного притона.

Всего в этом году оперативники наркоконтроля выявили 65 преступлений. 41 из них связано с незаконным оборотом наркотиков. В том числе, 21 – со сбытом. Портрет типичного наркодельца составить сегодня сложно, констатируют в милиции. Все чаще в криминальные круги попадают дети из благополучных семей, студенты, предприниматели. На кривую дорожку возвращаются и наркозависимые.

Если молодежь предпочитает «расслабляющий кайф» от марихуаны, то мозыряне постарше становятся рабом иглы. Во всех трех наркопритонах, ликвидированных в этом году, — изготавливали и угощали опием.