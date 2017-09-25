Вечерняя программа Дня города

Набережная реки Припять вечером 23 сентября собрала тысячи мозырян и гостей города. Именно здесь, с праздничной сцены, звучали самые задорные мелодии и самые искренние поздравления.

Вечерняя программа на любом массовом городском мероприятии собирает самое большое количество гостей. 862-й День рождения Мозыря исключением не стал. С праздничной сцены, которую установили на набережной реки Припять, звучали самые искренние поздравления и самые задорные мелодии.

В концерте-марафоне приняли участие лучшие творческие коллективы городских Дворцов культуры. Набережная и площадь Ленина буквально переполнены. В подобном формате «опен-эйр» Мозырь празднует день рождения постоянно. И именно вечерние танцы под открытым небом становятся одной из самых позитивных страниц торжества. Свои пожелания Мозырю оставили и его жители, и приезжие гости.

После выступления хэдлайнера концерта – ансамбля «Сваяки», — праздник завершился массовым исполнением песни-поздравления и красочным фейерверком.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.