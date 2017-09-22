Ванна раздора. Акриловая ванна, купленная у индивидуального предпринимателя, стала поводом для обращения в суд

Квартира в новостройке, ремонт, покупка мебели… Для мозырянки Нины желание обустроить новое жилье с максимальным комфортом обернулось судебными исками и потраченными нервами. Акриловая ванна, купленная у индивидуального предпринимателя на рынке «Славянский» прослужила всего несколько месяцев, а запомнится надолго. Ванна треснула спустя 8 месяцев после начала эксплуатации. Продавец отказался заменить товар или вернуть деньги. Нина подала в суд. Женщина рассказывает, что довольно долгое время приходилось обходиться без необходимой сантехники.

Судебные тяжбы затянулись на месяцы. В итоге производитель, указанный в паспорте, на суде и вовсе отказался от изделия, намекнув, что имеет место подделка документов.

По паспорту производитель один – по факту – он неизвестен. Нина считает, что продавец специально пошел на обман.

Надежда оставалась на экспертизу. Однако и с ее заключением Нина тоже категорически не согласна. Эксперты посчитали, что цитата: «трещины имеют механический характер и образованы в результате плотного динамического воздействия на участок вокруг переливного отверстия». Дефектов производственного характера экспертизой не обнаружено. В результате в иске было отказано. Кассационная жалоба, поданная в Гомельский областной суд, тоже не принесла желаемых результатов. Сегодня на месте акриловой угловой ванны стоит обычная, чугунная. Нина говорит, что теперь придется подгонять все по-новому.

Судебная экспертиза, по мнению героини, была проведена с нарушениями. Правда, это нужно еще доказать. Если выводы экспертов будут другими, то другим может оказаться и решение суда.

Сегодня молодая мама больше не хочет искать правду. Нет ни сил, ни средств. А главное, у Нины теперь уже нет никакой надежды на справедливость.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ