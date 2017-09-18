В Мозырском районе сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку. Пилот и пассажир не пострадали

В профессиональный праздник работников леса мозырским спасателям поступило сообщение о том, что в районе поселка Сосновый, предположительно, упал самолет, который опрыскивал леса от жука-короеда. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что летательный аппарат во время полета над Боковским лесничеством совершил вынужденную посадку из-за резкого изменения направления ветра. Со слов 49-летнего пилота, на высоте 15 метров от крон деревьев он принял решение об аварийной посадке из-за погодных условий. На борту кроме него находился пассажир. Оба не пострадали, в медицинской помощи не нуждались. Летательный аппарат получил незначительные повреждения фюзеляжа и крыльев. Причины инцидента выясняются. Напомним, на данный момент в Мозырском районе на территории Боковского лесничества проводится эксперимент по уничтожению жука-короеда. Глобальное распространение вредоносных насекомых сравнивают с экологическим бедствием. Экипаж самолета выполнял задание государственного учреждения «Беллесзащита». За три полета необходимо было обработать специальным веществом 60 гектаров лесного массива.